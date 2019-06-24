Петербуржцы могут направить вопросы и пожелания в общественную приемную Беглова

Санкт-Петербург, 24 июня. На Большеохтинском проспекте открылась общественная приемная кандидата в губернаторы Петербурга Александра Беглова.

В течение трех месяцев в приемной будут собирать вопросы и пожелания петербуржцев. Сюда также могут приходить члены общественных организаций.

На открытии штаба Беглова руководители приемной торжественно перерезали красную ленточку.

«Много общественных организаций поддержало наше обращение, чтобы Александр Беглов выставил свою кандидатуру на выборы», — сказал глава общественной организации ветеранов войны, труда Василий Волобуев, его слова приводят «Невские новости».

Жители Петербурга активно собирают подписи в поддержку Александра Беглова. Стойка сбора подписей находится в вестибюле метро «Гостиный двор».

Предвыборная кампания стартовала 1 июня. Беглов участвует в выборах как самовыдвиженец.