Беглов поручил принять меры для снижения числа ДТП в Петербурге
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Санкт-Петербург, 24 июня. Глава Петербурга Александр Беглов поручил принять меры, чтобы снизить количество аварий на дорогах Петербурга.
Снижение смертности и числа ДТП в Петербурге обсудил глава города с членами правительства на заседании в Смольном. Беглов неоднократно подчеркивал, что жизнь каждого горожанина важна для Петербурга.
«Мы теряем людей», — отметил градоначальник, его цитируют «Невские новости».
Беглов поручил принять меры для снижения числа аварий. Он призвал повысить культуру вождения и отремонтировать петербургские дороги.
Ранее сообщалось, что на КАД произошло серьезное ДТП с шестью иномарками. Авария спровоцировала затор на дороге.
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