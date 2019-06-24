Беглов поручил принять меры для снижения числа ДТП в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 июня. Глава Петербурга Александр Беглов поручил принять меры, чтобы снизить количество аварий на дорогах Петербурга.

Снижение смертности и числа ДТП в Петербурге обсудил глава города с членами правительства на заседании в Смольном. Беглов неоднократно подчеркивал, что жизнь каждого горожанина важна для Петербурга.

«Мы теряем людей», — отметил градоначальник, его цитируют «Невские новости».

Беглов поручил принять меры для снижения числа аварий. Он призвал повысить культуру вождения и отремонтировать петербургские дороги.

Ранее сообщалось, что на КАД произошло серьезное ДТП с шестью иномарками. Авария спровоцировала затор на дороге.