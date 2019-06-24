Беглов призвал ужесточить контроль программы благоустройства в районах Петербурга

Санкт-Петербург, 24 июня. Глава Петербурга Александр Беглов провел в Смольном заседание малого правительства. Власти города обсудили программу благоустройства.

Градоначальник сказал, что власти выделили средства на благоустройство. Чиновники должны взять под контроль работу районов, муниципальных округов.

Беглов добавил, что через две недели будет составлен график приемки объектов. Необходимо уделить внимание вопросу освещения территории.

«Работа должна интенсивно кипеть, поскольку сезон у нас не такой уж большой», — подчеркнул Беглов, его цитируют «Невские новости».

Глава города напомнил, что сегодня во время объезда Василеостровского района он предложил организовать конкурс на лучший двор. Победителям полагается денежный приз.

Ранее Беглов анонсировал создание пешеходной зоны в Волжском переулке.