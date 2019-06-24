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Дочь Аршавина отказались брать в детский сад без прописки

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Дочь Аршавина отказались брать в детский сад без прописки

Санкт-Петербург, 24 июня. Адвокат бывшей супруги Андрея Аршавина Александр Добровинский рассказал, что спортсмен не виделся с дочерью Есеней.

Экс-футболист не навестил ребенка даже в ее день рождения. При этом Аршавин выплатил экс-супруге Алисе полагающиеся алименты на дочь. 

На сайте Федеральной службы судебных приставов исчезла информация о задолженности бывшего игрока «Зенита» в размере 400 тысяч рублей. У Алисы теперь новая проблема — ребенка отказались брать в детский сад.

«Девочка нигде не прописана. У них нет жилья. И Андрей по этому поводу ничего не хочет делать. Ее никуда не берут без прописки. И в школу, наверное, не возьмут», — сказал правозащитник, его цитирует «Комсомольская правда — Петербург».

Во время очередного судебного заседания сторона защиты Алисы Казьминой подала ходатайство, чтобы суд сделал запрос в Казахстан. Адвокаты хотят подсчитать доходы Аршавина.

Добровинский отметил, что у Аршавина в Казахстане есть налоговый номер, он платит налоги. Кроме того, у него есть недвижимость. Судья не удовлетворила ходатайство, но перенесла заседание на 3 июля.

Ранее сообщалось, что адвокат потребовал 2 млн рублей в месяц на содержание ребенка Аршавина. Он отметил, что ребенок звезды спорта должен иметь все привилегии.

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Автор: Ирина Селезнева
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