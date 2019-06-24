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Беглов рассказал о новой пешеходной зоне в Василеостровском районе

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Беглов рассказал о новой пешеходной зоне в Василеостровском районе

Санкт-Петербург, 24 июня. Глава Петербурга Александр Беглов анонсировал создание новой пешеходной зоны в Волжском переулке, рядом с Василеостровским рынком. 

Градоначальник совершил объезд Василеостровского района. Он встретился с местными жителями и рассказал о планах развития и благоустройства района.

По словам Беглова, власти проработают вопрос о создании зоны для пешеходов в Волжском переулке.

«Сделайте красиво, чтобы все соответствовало зданию. Оно интересное, историческое, а я приеду посмотрю», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Ранее глава города рассказал, что на средства с туристического сбора в Василеостровском районе планируется отремонтировать 77 зданий. Беглов подчеркнул, что власти должны заботиться об архитектурном облике Петербурга.

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Автор: Ирина Селезнева
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