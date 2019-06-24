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Художник Данишевский рассказал петербуржцам о юморе в искусстве

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Художник Данишевский рассказал петербуржцам о юморе в искусстве

Санкт-Петербург, 24 июня. Известный петербургский художник Александр Данишевский провел мероприятие в формате Public Talk в библиотеке имени Маяковского.

Александр Данишевкий считает, что современное искусство должно заключать в себе небольшую долю юмора. Поскольку в целом это «не веселая штука нуждается в прорывном потенциале юмора», добавил мастер.

Художник Данишевский рассказал петербуржцам о юморе в искусстве

Шутка не делает произведение искусства менее глубоким, пишет издание «Петербургский дневник». Данишевский привел в пример французского художника Марселя Дюшана и его работы — примеры классического сюрреализма и дадаизма.

Дюшан творил с юмором, который не отменяет его творческого прорыва. По мнению петербургского художника, именно с Дюшана и началось современное искусство. Ранее сообщалось, что украденную картину Пабло Пикассо нашли в Голландии.

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Автор: Ирина Селезнева
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