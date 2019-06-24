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Беглов поставил цель довести среднюю зарплату в Петербурге до 100 тысяч рублей

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Беглов поставил цель довести среднюю зарплату в Петербурге до 100 тысяч рублей

Санкт-Петербург, 24 июня. Средняя заработная плата в Петербурге должна составлять порядка 100 тысяч рублей, об этом сказал глава города Александр Беглов на встрече с жителями Василеостровского района.

Власти Петербурга ставят задачи повысить материальное благосостояние горожан. Градоначальник отметил, что в мегаполисе довольно дорого жить, поэтому заработные платы должны быть соответствующими.

«Мы поставили перед собой задачу, чтобы средняя заработная плата по городу была порядка 100 тысяч рублей», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Беглов уверен, что это абсолютно реальная цель. Важно продолжать развивать Петербург, создавать новые рабочие места, улучшать условия работы.

Ранее градоначальник встретился со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. Сенатор высоко оценила программу развития города и назвала ее реальной и логичной.

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Автор: Ирина Селезнева
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