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Глава Петербурга рассказал о результатах переговоров в парке у Смоленки

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Глава Петербурга рассказал о результатах переговоров в парке у Смоленки

Санкт-Петербург, 24 июня. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов договорился о сворачивании строительных работ в парке у реки Смоленки. 

Напомним, что Смольным в 2014 году было согласовано строительство двух гостиниц в парковой зоне. При новом руководстве города работы были приостановлены, а спорная территория вернулась в список зеленых зон общего пользования. Градоначальник заявил, что инвесторы действовали в соответствии с законом, поэтому компенсация убытков вполне справедливое требование с их стороны. Предприниматели, которые планировали строительство гостиниц, оценили вложения в 300 миллионов рублей.

«Пока стройка не идет, и я бы просил не мешать этим переговорам. И инвесторы правы в том, что хотят вернуть деньги. Мы уже почти нашли решение проблемы», — заявил Беглов.

Глава Петербурга также рассказал, что с одним из инвесторов переговоры уже состоялись, в результате чего были достигнуты договоренности о сворачивании проекта, со вторым вопрос еще решается.

По словам Беглова, парковые зоны следовало вносить в соответствующий закон заранее, чтобы в дальнейшем избежать конфликтов, как это произошло на Смоленке или в парке Интернационалистов. Об этом пишут «Невские новости».

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Автор: Сергей Петров
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