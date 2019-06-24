Матвиенко высоко оценила разработанную Бегловым программу развития Петербурга

Санкт-Петербург, 24 июня. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высоко оценила программу развития города, разработанную командой Александра Беглова.

Градоначальник встретился с Валентиной Матвиенко 24 июня, сообщили в пресс-службе городской администрации. По словам спикера Совфеда, программа Беглова по развитию Петербурга «амбициозная, правильная и логичная».

«Для меня большая честь представлять исполнительную власть в Совете Федерации. Теперь мы «двойной тягой» будем привлекать в город возможности федерального центра», – сказала Матвиенко.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что Беглов предложил сенатору представлять Петербург в Совфеде.

Позднее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что команда Беглова и Матвиенко могут вывести город на новый уровень. По его мнению, такой союз обеспечит городу на Неве федеральную поддержку.