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Матвиенко высоко оценила разработанную Бегловым программу развития Петербурга

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Матвиенко высоко оценила разработанную Бегловым программу развития Петербурга

Санкт-Петербург, 24 июня. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высоко оценила программу развития города, разработанную командой Александра Беглова. 

Градоначальник встретился с Валентиной Матвиенко 24 июня, сообщили в пресс-службе городской администрации. По словам спикера Совфеда, программа Беглова по развитию Петербурга «амбициозная, правильная и логичная».

«Для меня большая честь представлять исполнительную власть в Совете Федерации. Теперь мы «двойной тягой» будем привлекать в город возможности федерального центра», – сказала Матвиенко.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что Беглов предложил сенатору представлять Петербург в Совфеде.  

Позднее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что команда Беглова и Матвиенко могут вывести город на новый уровень. По его мнению, такой союз обеспечит городу на Неве федеральную поддержку.

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Автор: Ирина Селезнева
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