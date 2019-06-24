Туристический сбор в Петербурге позволит отремонтировать 77 зданий на Васильевском острове

Санкт-Петербург, 24 июня. Глава Петербурга Александр Беглов рассказал, что власти отремонтируют 77 зданий за счет туристического сбора.

Градоначальник встретился с жителями Василеостровского района. На встрече в Доме молодежи он обсудил программу благоустройства и развития района.

По словам Беглова, ожидается ремонт 77 зданий, которые находятся под охраной государства. Средства будут выделены из фонда туристического сбора с иностранных туристов.

Его объем составит до 2,5 млрд рублей в год. В общей сложности планируется реконструировать 255 зданий, пишут «Невские новости». Ранее глава Петербурга посетил особняк Бремме, он отметил, что здание находится в плачевном состоянии.

Беглов подчеркнул, что власти города должны заботиться о культурном наследии города на Неве. Отдельное внимание стоит уделить объектам деревянного зодчества.