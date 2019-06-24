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Беглов поблагодарил жителей Василеостровского района за благоустройство дворов

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Беглов поблагодарил жителей Василеостровского района за благоустройство дворов

Санкт-Петербург, 24 июня. Глава Петербурга Александр Беглов поблагодарил жителей Василеостровского района за инициативу по благоустройству дворов.

Градоначальник отметил инициативность горожан. Ранее он осмотрел одну из детских площадок, которую обновили и привели в порядок.

«Я хотел поблагодарить жителей Василеостровского района, которые занимаются этим делом. Я поручил главе района, чтобы он оказал содействие», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Глава города добавил, что власти Петербурга в 2019 году отремонтируют 400 дворов. Беглов призвал организовать конкурс с денежным призом на лучший городской двор.

Ранее градоначальник побывал в открывшемся 22 июня креативном пространстве для молодежи в библиотеке «На Морской».

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Автор: Ирина Селезнева
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