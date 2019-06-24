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Беглов назвал главную особенность «Алых парусов» 2019 года

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Беглов назвал главную особенность «Алых парусов» 2019 года

Санкт-Петербург, 24 июня. Глава Петербурга Александр Беглов встретился с жителями Василеостровского района в Доме молодежи.

Градоначальник рассказал горожанам, как прошел праздник выпускников «Алые паруса». По словам Беглова, в этом году мероприятие было масштабным.

«Знаете, чем эти «Алые паруса» отличаются от предыдущих? Самым главным! Город получил большой подарок — это новый бриг «Россия», порт его приписки — Петербург», — пояснил глава города, его слова приводят «Невские новости».

Беглов напомнил, что в прошлые годы Петербург для проведения праздника арендовал бриг у Швеции. Когда выпускники увидели русский корабль с триколором «у них была гордость большая», подчеркнул градоначальник.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко поблагодарила Беглова за отличную организацию праздника выпускников. Она отметила, что это символ Петербурга, которым стоит гордиться.

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Автор: Ирина Селезнева
© 2019 Федеральное агентство новостей
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