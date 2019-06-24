Автопроизводство в Петербурге упало впервые за 14 месяцев

Санкт-Петербург, 24 июня. Заводы по производству автомобилей Nissan, Hyundai и Toyota в мае выпустили всего 29 тысяч машин, в то время как за аналогичный период прошлого года этот показатель был больше на 9%. По информации агентства Auto-Dealer-СПБ, такой спад был вызван количеством выходных в прошлом месяце.

Как сообщают аналитики, такое падение было последний раз зафиксировано более года назад — в марте 2018. Однако за пять месяцев 2019 года в сумме автопром произвел уже более 158 тысяч легковых автомобилей, а за такой же период в 2018 году сошло с конвейера на 4% меньше.

Ранее эксперты прогнозировали выпуск рекордного для петербургского автомобильного производства количества автомобилей в этом году. Последний рекорд был отмечен в Санкт-Петербурге в 2013 году. Напомним, в настоящее время заводы Петербурга выпускают такие автомобили, как Nissan Murano, Nissan X-Trail, Nissan Qashqai, Kia Rio X-Line, Kia Rio, Toyota RAV4, Toyota Camry, Hyundai Creta и Hyundai Solaris.