Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Беглов осмотрел отремонтированную детскую площадку в Василеостровском районе

56
0 Оставить комментарий

Беглов осмотрел отремонтированную детскую площадку в Василеостровском районе

Санкт-Петербург, 24 июня. Глава Петербурга Александр Беглов вместе с главой администрации Василеостровского района Эдуардом Ильиным проинспектировал детскую площадку.

Активисты движения «Я люблю Васильевский» при поддержке администрации Василеостровского района провели субботник. Детскую площадку благоустроили и обновили.

Александр Беглов пообщался с жителями района, понаблюдал, как на обновленной площадке играют малыши, пишут «Невские новости». Градоначальник предложил проверсти конкурс на лучшую городскую площадку.

У главы Петербурга сегодня насыщенная рабочая программа. Он оценил состояние деревянного особняка Э. Бремме в Василеостровском районе, осмотрел креативное пространство для школьников и молодежи в библиотеке «На Морской».

infox - new
Автор: Ирина Селезнева
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров