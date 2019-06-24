Беглов осмотрел отремонтированную детскую площадку в Василеостровском районе

Санкт-Петербург, 24 июня. Глава Петербурга Александр Беглов вместе с главой администрации Василеостровского района Эдуардом Ильиным проинспектировал детскую площадку.

Активисты движения «Я люблю Васильевский» при поддержке администрации Василеостровского района провели субботник. Детскую площадку благоустроили и обновили.

Александр Беглов пообщался с жителями района, понаблюдал, как на обновленной площадке играют малыши, пишут «Невские новости». Градоначальник предложил проверсти конкурс на лучшую городскую площадку.

У главы Петербурга сегодня насыщенная рабочая программа. Он оценил состояние деревянного особняка Э. Бремме в Василеостровском районе, осмотрел креативное пространство для школьников и молодежи в библиотеке «На Морской».