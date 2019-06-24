Петербургский рэпер посоветовал Резнику «курнуть» и забыть о власти

Санкт-Петербург, 24 июня. Петербургский рэпер KillReal записал песню после скандала с депутатом Заксобрания Максимом Резником. Видео опубликовано на Youtube-канале артиста.

Рэпер возмущен тем, что другие люди за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков отбывают наказание, а Резнику все сходит с рук.

«Максим Резник/ Зачем тебе власть?/ Ты же можешь курнуть / И забыть обо всем...» — поет KillReal.

Музыкант напомнил Резнику о его поездке в Прагу. Он считает, что в других странах депутата никто не останавливает от употребления запрещенных веществ. Но рэпера возмущает, что тот прикрывается депутатским мандатом и не хочет сдавать тест на наркотики.

«Вспоминает Прагу Максим/ С любовью в сердце!/ Там продают немало/ Любимых Максиму специй/ На лавочке у кофе-шопа/ Было хорошо!/ Он после этих развлечений/ тест бы не прошел/ А теста и не будет вовсе/ Резник сдал назад/ Зачем сдавать анализ?/ Ведь Максимка депутат/ Досадно, что такие люди/ На таких местах!/ Но мы молчать не будем, и/ Всем вам места в «Крестах», — поет рэпер.

Максим Резник, возглавляющий комиссию Заксобрания по образованию, культуре и науке, устроил провокации на 1 Мая в центре Петербурга. Позже в Сети появилось видео, на котором депутат, вероятно, употребляет запрещенные вещества.

Депутаты Госдумы и Заксобрания Петербурга потребовали, чтобы Резник прошел тест на наркотики. Однако последний наотрез отказался. Петербуржцы требуют отобрать у депутата мандат, было собрано более 8,5 тысяч подписей.

В Заксобрание Петербурга в общей сложности передали более 10 тысяч подписей горожан, выступающих против того, чтобы Резник занимал свой пост.