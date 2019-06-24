Беглов предложил организовать конкурс на лучший двор в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 июня. Глава Петербурга Александр Беглов предложил организовать конкурс с денежным призом на лучший двор Петербурга. Об этом он сказал во время рабочей поездки в Василеостровский район.

Градоначальник встретился с местными жителями и осмотрел детскую площадку во дворе дома 51 на 12-й линии Васильевского острова. Площадку благоустроили активисты движения «Я люблю Васильевский».

Волонтеры и местные жители провели субботник, обновили скамейки, песочницу, создали комфортные условия для детей, пишут «Невские новости». Беглов оценил работу активистов и предложил общегородской конкурс на лучший двор.

Ранее градоначальник осмотрел деревянный особняк Бремме. Он отметил, что власти Петербурга и горожане должны вместе сохранить культурное наследие региона. Беглов добавил, что с собственниками памятников архитектуры власти ведут работу.