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Беглов осмотрел особняк Бремме в Петербурге

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Беглов осмотрел особняк Бремме в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 июня. Глава Петербурга Александр Беглов осмотрел особняк Э. Бремме в Василеостровском районе, который является объектом культурного наследия.

Построенное в начале XIX века деревянное здание находится в собственности компании «Профит Хауз Санкт-Петербург». В 2017 году власти Петербурга выявили нарушения при содержании особняка.

По решению городского суда собственника обязали выплатить штраф в размере 1,5 млн рублей, пишут «Невские новости». Александр Беглов отметил, что в городе на Неве немало памятников архитектуры нуждаются в реконструкции.

Беглов осмотрел особняк Бремме в Петербурге

Объекты культурного наследия формируют внешний облик Северной столицы. Градоначальник добавил, что власти Петербурга начали работу с собственниками подобных зданий. Для решения этой проблемы нужно принимать жесткие меры, добавил он.

Ранее депутат Заксобрания Петербурга Андрей Анохин призвал вернуть в собственность города трижды горевший особняк князя Черкасского, которым владеет миллиардер Борис Берсон.

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Автор: Ирина Селезнева
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