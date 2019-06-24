Беглов осмотрел креативное пространство в библиотеке «На Морской»

Санкт-Петербург, 24 июня. Глава Петербурга Александр Беглов посетил креативное пространство в библиотеке «На Морской» в Василеостровском районе.

Пространство для молодежи появилось благодаря госфинансированию идеи петербуржца, ставшего победителем проекта «Твой бюджет — 2017».

Градоначальник пообщался с работниками и посетителями творческого пространства. Беглову показали выставку с рисунками школьников и молодежи. Он высоко оценил творческий потенциал юных петербуржцев.

Проект «Твой бюджет» помог обновить библиотеку: здесь появилось новое оборудование и мебель. Творческая мастерская «Море рядом» заработала 22 июня. Власти считают, что она станет точкой притяжения для молодежи, пишут «Невские новости».

Александр Беглов неоднократно подчеркивал, что горожане должны решать судьбу Петербурга и выбирать направление его развития. Это также касается развития новых общественных пространств. Появление проекта «Море рядом» свидетельствует об эффективности взаимодействия власти и петербуржцев.

Ранее сообщалось, что Беглов наградил победителей конкурса по робототехнике в Петербурге. Мероприятие состоялось на площадке форума «IT-Диалог 2019» в Стрельне.