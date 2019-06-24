Петербуржец год насиловал 14-летнюю дочь своей знакомой

Санкт-Петербург, 24 июня. Полиция задержала мужчину, который в течение года ходил в гости к петербурженке и совершал действия сексуального характера с ее 14-летней дочерью, сообщил источник Федерального агентства новостей.

21 июня в полицию Московского района поступило заявление от девочки 2002 года рождения. По словам заявительницы, знакомый ее матери в период с 2016 по 2017 годы неоднократно совершал с ней половые сношения.

Возбуждено уголовное дело о действиях сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Подозреваемого задержали, он находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти нашли мертвую 12-летнюю девочку из Москвы.