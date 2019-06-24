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Двухлетний мальчик выпал из окна восьмого этажа в Петербурге

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Двухлетний мальчик выпал из окна восьмого этажа в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 июня. Двухлетний мальчик выпал с восьмого этажа многоэтажки в Петербурге, сообщил источник в правоохранительных органах.

Мальчик выжил, его госпитализировали с многочисленными травмами. Инцидент произошел вечером 22 июня на улице Веры Слуцкой.

Ребенок из неполной семьи, его растила одна 37-летняя мама. Полиция выясняет обстоятельства происшествия, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что в Ленобласти нашли мертвой четырехлетнюю девочку. На ее теле не было видимых признаков насильственной смерти.

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Автор: Ирина Селезнева
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