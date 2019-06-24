Личный водитель украл часы и миллион рублей в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 июня. Личного водителя разыскивают в Петербурге за кражу часов и миллиона рублей, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел днем 21 июня на улице Подольской. Дорогие часы и деньги находились в салоне иномарки. Правоохранительные органы разыскивают мужчину 1981 года рождения.

Уроженец Молдовы проживал в Петербурге, работал водителем. На вид подозреваемому до 40 лет, светлые русые волосы, европейский тип лица.

Может передвигаться на Huindai, Volkswagen, Toyota. Ведется проверка по факту происшествия.