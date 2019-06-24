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Четырехлетнюю девочку нашли мертвой в Ленобласти

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Четырехлетнюю девочку нашли мертвой в Ленобласти

Санкт-Петербург, 24 июня. Тело 4-летней девочки нашли в Ленобласти, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел 22 июня в Кировском районе. На теле погибшей девочки не обнаружены следы насильственной смерти. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели ребенка.

Ранее сообщалось, что в Кингисеппском районе в тот же день погиб еще один ребенок. Найдена 12-летняя девочка из Москвы.

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Автор: Ирина Селезнева
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