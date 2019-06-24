Четырехлетнюю девочку нашли мертвой в Ленобласти
0 Оставить комментарий
Санкт-Петербург, 24 июня. Тело 4-летней девочки нашли в Ленобласти, сообщил источник Федерального агентства новостей.
Инцидент произошел 22 июня в Кировском районе. На теле погибшей девочки не обнаружены следы насильственной смерти. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели ребенка.
Ранее сообщалось, что в Кингисеппском районе в тот же день погиб еще один ребенок. Найдена 12-летняя девочка из Москвы.
infox - new