Четырехлетнюю девочку нашли мертвой в Ленобласти

Санкт-Петербург, 24 июня. Тело 4-летней девочки нашли в Ленобласти, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел 22 июня в Кировском районе. На теле погибшей девочки не обнаружены следы насильственной смерти. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели ребенка.

Ранее сообщалось, что в Кингисеппском районе в тот же день погиб еще один ребенок. Найдена 12-летняя девочка из Москвы.