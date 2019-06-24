Рэпер Кравц поделился впечатлениями от праздника «Алые паруса»

Петербург, 24 июня. Один из участников праздника выпускников «Алые паруса — 2019» рэпер Кравц рассказал, что ощущает, находясь в самом центре Петербурга.

Размышлениями на тему музыкант поделился в эфире Пятого канала, отметив, что для него огромная честь стать частью грандиозного праздника, а также иметь возможность поздравить выпускников.

«У меня дедушка из Питера. Поэтому я вообще чувствую свою принадлежность к этому городу. Офигенно — куча людей ходит, все с зажженными глазами, очень все счастливые. Я люблю Питер за огонь в глазах», — поделился эмоциями рэпер.

В интервью Кравц вспомнил и свой выпускной вечер, которого для музыканта …не было – на праздник его не пустила классный руководитель из-за того, что он всю последнюю четверть вел себя плохо.

«Окружайте себя людьми, которые вас не тянут назад. Окружайте себя добрыми, родными, душевными людьми. Найдите любимое дело и путешествуйте побольше, ходите на концерты классной музыки, как «Алые паруса», — пожелала артист выпускникам.

Напомним, что в ночь на 24 июня традиционный праздник выпускников «Алые паруса» собрал на Дворцовой площади Петербурга 33 тысячи человек, среди них — 25 тысяч уже бывших школьников.

Праздник давно стал культовым не только в городе и России, но и во всем мире — на главную площадь Петербурга приезжают выпускники из других стран. Кстати, в этом году у праздника юбилей — «Алые паруса» прошли в 15 раз.