Иван Ургант поделился волнительными ощущениями из-за «Алых парусов»

Санкт-Петербург, 24 июня. Ведущий главного праздника выпускников «Алые паруса — 2019» в Северной столице Иван Ургант признался, что очень волновался перед началом торжества.

По словам шоумена, новая сцена и новый корабль — это очень волнительно.

«Более того, корабль наш российский, под российским флагом, под алыми парусами. Получается, что синяя вода, алые паруса, белая ночь», — передает Пятый канал слова Урганта.

Известный телеведущий напомнил, что основные люди на этом красивом празднике — выпускники, поскольку мероприятие проходит ради них.

Ранее временно исполняющий обязанности руководителя Северной столицы Александр Беглов рассказал, что праздник выпускников «Алые паруса» собрал свыше 1,4 млн зрителей. По его словам, в текущем году «Алые паруса» собрали почти на 250 тысяч больше зрителей, чем в 2018 году.

«Праздник собрал 1 миллион 452 тысячи зрителей, в том числе на Дворцовой площади — 88 тысяч человек», — уточнил Беглов.

Годом ранее, согласно оценкам Управления министерства внутренних дел по Петербургу и Ленобласти, праздник посетили примерно 1,2 млн жителей города и туристов.

«Алые паруса» — ежегодный праздник для выпускников, который проходит в конце июня в городе на Неве. Он внесен в список мирового событийного туризма и рекомендован к посещению во многих европейских государствах.