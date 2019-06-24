Более 1,4 млн гостей приняли участие в празднике «Алые паруса» в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 июня. Глава Петербурга Александр Беглов рассказал, что праздник выпускников «Алые паруса» собрал более 1,4 млн зрителей.

Как передает ТАСС со ссылкой на главу Петербурга Александра Беглова, в нынешнем году «Алые паруса» собрали примерно на 250 тысяч больше зрителей, чем годом ранее.

«Праздник собрал один миллион 452 тысячи зрителей, в том числе на Дворцовой площади — 88 тысяч человек», — рассказал Беглов.

Год назад, по оценкам УМВД по Петербургу и Ленинградской области, праздник посетили около 1,2 млн человек.

Напомним, «Алые паруса» — традиционный праздник для выпускников, который проходит в конце июня в Петербурге. Он внесен в реестр мирового событийного туризма и рекомендован к посещению во многих европейских странах. «Алые паруса» начались с театрализованного представления на Дворцовой площади, после чего на Дворцовой набережной, на Стрелке Васильевского острова, в Петропавловской крепости и в акватории Невы состоялись концерт и пиротехническое шоу.

Под грохот фейерверков по Неве прошел бриг «Россия» с ярко-красным парусным вооружением. Как сообщало Федеральное агентство новостей, бриг был сконструирован специально для праздника и впервые прошел по воде на «Алых парусах». Организаторы праздника прозвали его парусником с российским гражданством, командой и названием. Площадь алых парусов составляет около 900 квадратных метров.

Движение судна сопровождало яркое пиротехническое шоу, специально для которого в акватории Невы было сооружено понтонное поле, а на Троицком мосту возвели девять высотных башен.

Отметим, в первый раз праздник «Алые паруса» состоялся в 1968 году. Традиция прервалась 11 лет спустя и возобновилась лишь в 2005-м. За эти годы выпускников приветствовали девять кораблей, отличающихся друг от друга водоизмещением и парусной оснасткой.

Как пишет «Газета.ру», президент России Владимир Путин назвал возрождение праздника «Алые паруса» символом перемен к лучшему.