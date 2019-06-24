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ФАН публикует видео и фото с «Алых парусов»

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ФАН публикует видео и фото с «Алых парусов»

Санкт-Петербург, 24 июня. В Петербурге продолжается праздник выпускников «Алые паруса», сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

В Петербурге проходит праздник выпускников «Алые паруса», главным символом которого стал бриг «Россия», который прошел по Неве под ярко-красными парусами. Бриг был сконструирован специально для праздника и впервые прошел по воде на «Алых парусах». Организаторы праздника прозвали его парусником с российским гражданством, командой и названием. Площадь алых парусов около 900 квадратных метров.

ФАН публикует видео и фото с «Алых парусов»

ФАН публикует видео и фото с «Алых парусов»

Праздник проходит на Дворцовой площади, а также на территории Дворцовой набережной, Петропавловской крепости и Стрелки Васильевского острова. В программе «Алых парусов» в этом году — не только проход парусника и салют, но и выход 33 богатырей из вод Невы.

ФАН публикует видео и фото с «Алых парусов»

По предварительным данным, в празднике «Алые паруса» нынче приняли участие более 33 тысяч выпускников Петербурга, а также около полутора миллионов жителей и гостей Северной столицы.  

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Автор: Анастасия Иванова
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