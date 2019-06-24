Беглов рассказал о своем выпускном за кулисами «Алых парусов»

24 июня, Санкт-Петербург. Градоначальник Петербурга Александр Беглов рассказал о своем выпускном за кулисами праздника «Алые паруса», передает Федеральное агентство новостей.

«Это было давно, но было все равно замечательно, и до сегодняшнего дня помню до мельчайших подробностей», — заявил Александр Беглов.

Он вспомнил, что загадывал во время своего выпускного желания, большинство из которых исполнились.

Градоначальник также пообщался с выпускниками на Дворцовой площади, сообщает пресс-секретарь врио губернатора Инна Карпушина.

«Спасибо и удачи Вам», — заявил Александр Беглов бывшим выпускникам.

Напомним, что традиционный праздник выпускников «Алые паруса» собрал на Дворцовой площади 33 тысячи человек, среди которых 25 тысяч бывших школьников. Старт празднику дал градоначальник Александр Беглов.