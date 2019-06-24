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Беглов рассказал о своем выпускном за кулисами «Алых парусов»

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Беглов рассказал о своем выпускном за кулисами «Алых парусов»

24 июня, Санкт-Петербург. Градоначальник Петербурга Александр Беглов рассказал о своем выпускном за кулисами праздника «Алые паруса», передает Федеральное агентство новостей.

«Это было давно, но было все равно замечательно, и до сегодняшнего дня помню до мельчайших подробностей», — заявил Александр Беглов.

Он вспомнил, что загадывал во время своего выпускного желания, большинство из которых исполнились.

Беглов рассказал о своем выпускном за кулисами «Алых парусов»

Градоначальник также пообщался с выпускниками на Дворцовой площади, сообщает пресс-секретарь врио губернатора Инна Карпушина.

«Спасибо и удачи Вам», — заявил Александр Беглов бывшим выпускникам.

Беглов рассказал о своем выпускном за кулисами «Алых парусов»

Напомним, что традиционный праздник выпускников «Алые паруса» собрал на Дворцовой площади 33 тысячи человек, среди которых 25 тысяч бывших школьников. Старт празднику дал градоначальник Александр Беглов.

«Мы гордимся вами! Вы достигли больших успехов в учебе! Большое спасибо вашим родителям, вашим наставникам, вашим учителям», — заявил градоначальник.

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Автор: Борис Николаев
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