Беглов дал старт «Алым парусам»

Санкт-Петербург, 23 июня. Глава Петербурга Александр Беглов дал старт празднику «Алые паруса» на Дворцовой площади.

Градоначальник поздравил выпускников с окончанием школ Петербурга, он поблагодарил учителей и родителей выпускников. В конце речи он ударил в колокол ,что ознаменовало начало праздника.

«Мы гордимся вами! Вы достигли больших успехов в учебе! Большое спасибо вашим родителям, вашим наставникам, вашим учителям», — заявил Беглов.

Как передают «Невские новости», врио губернатора отметил, что участники праздника в этом году увидят новый символ «Алых парусов» — бриг «Россия».

Напомним, что для выпускников выступают многие звезды эстрады. Ведущими концерта стали Иван Ургант и Дарья Александрова.