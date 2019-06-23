Дворцовая площадь собрала 33 тысячи школьников

Санкт-Петербург, 23 июня. В ночь с 23 на 24 июня традиционный праздник выпускников «Алые паруса» собрал на Дворцовой площади 33 тысячи человек. Среди них 25 тысяч уже бывших школьников, передает Федеральное агентство новостей.

Праздник давно стал культовым не только в Петербурге и России, но и во всем мире — на главную площадь города приехали выпускники из других стран. Кстати, в этом году у праздника юбилей — Алые паруса проходят в 15 раз.

Концертную программу ведут Иван Ургант и Даша Александрова. Среди артистов, выступивших на празднике, были Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Зара и другие.

Градоначальник Александр Беглов прибыл на мероприятие, чтобы поздравить выпускников.

«Пусть исполнятся все ваши желания, которые вы загадаете в эту ночь. Петербург нуждается в вашем таланте, вашей энергии и вашей любви», — сказал Александр Беглов.

Также ребят поздравил председатель ЗАКСа Вячеслав Макаров.

В этом году праздник стал еще более масштабным: сцена постепенно трансформировалась в корабль, по Неве прошел новый бриг «Россия», а салют из 50 залпов продлился более 20 минут.

Кроме этого, организаторы приготовили удивительное водно-пиротехническое шоу.