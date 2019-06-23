Иванович прокомментировал возможное завершение карьеры

Санкт-Петербург, 23 июня. Защитник петербургского «Зенита» Бранислав Иванович рассказал о своих дальнейших планах на футбольном поприще. Интервью со спортсменом опубликовано на официальном сайте клуба.

Иванович отметил, что старается держать себя в форме. По его словам, можно проигрывать молодым коллегам функционально, однако при этом обходить их в игре головой. Капитан «сине-бело-голубых» заметил, что в его возрасте уже нелегко строить долгосрочные планы на будущее.

«Сейчас, когда мне уже 35, думаю, что надо в первую очередь каждый день мотивировать себя и доказывать все на поле», — заметил он.

Футболист в ответ на вопрос о возможном завершении карьеры сказал, что впереди у команды еще очень много матчей, поэтому «думать про другие вещи и нельзя, и невозможно».