Двухлетний мальчик выпал из окна восьмого этажа в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 июня. Полиция выясняет обстоятельства падения ребенка из окна восьмого этажа в Санкт-Петербурге.

Информация о госпитализации мальчика 2017 года рождения поступила в отделение правоохранительных органов 22 июня в 22.10. Известно, что ребенок выпал из окна квартиры, расположенной в доме по улице Веры Слуцкой. Об этом пишут «Невские новости» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Мальчика незамедлительно госпитализировали. Сейчас он находится в больнице, его состояние оценивают как тяжелое. Врачи диагностировали у ребенка травмы различной степени тяжести.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.