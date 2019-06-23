Беглов рассказал об успехах петербургских школьников на ЕГЭ

Санкт-Петербург, 23 июня. Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал об успехах петербургских школьников. Соответствующее сообщение градоначальник опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня «Алые паруса». Достаточно сказать, что это единственный в России праздник, который занесен в реестр мирового событийного туризма. Хочу сказать пару слов про успехи петербургских школьников», — написал Беглов.

По словам главы города, в текущем году был зафиксирован лучший за все время результат по количеству 100-балльных ЕГЭ по математике и по литературе.

«Про конкуренцию физиков и лириков помнят, я думаю, только подписчики старшего поколения. У нас рекорды по обоим направлениям. Вот это — повод для гордости!» — заметил градоначальник.

Беглов написал, что выпускник Евгений Ратушняк сдал ЕГЭ по математике и по химии на максимальный балл.

«При этом он занимается стрельбой, катается на горных лыжах, путешествует», — заметил глава Санкт-Петербурга.

Ранее Федеральное агентство новостей объяснило, как попасть на праздник выпускников «Алые паруса 2019» и рассказало о программе и работе метро. Отметим, в 2019 году празднику выпускников исполняется 51 год. Впервые он состоялся в Ленинграде 27 июня 1968 года. Традиция прервалась, но в 2005 году возродилась. В этом году под алыми парусами по Неве пройдет отечественный бриг «Россия».