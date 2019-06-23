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«Зенит» выиграл борьбу за игрока «Оренбурга»

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«Зенит» выиграл борьбу за игрока «Оренбурга»

Санкт-Петербург, 23 июня. Питерский «Зенит» выиграл спор за полузащитника «Оренбурга» Алексея Сутормина.

По данным источника Федерального агентства новостей, на игрока всерьёз претендовал «Локомотив», проявляли интерес и «Спартак», и «Краснодар». Однако предложений от них «Оренбург» в итоге не получил.

Ожидается, что переход игрока будет оформлен на следующей неделе. Известно, что сумма трансфера составит 2,5 млн евро.

Сутормин является воспитанником «Зенита», в 2013 году также находился в системе московского «Спартака». В «Оренбург» он перешел из астраханского «Волгаря» в январе 2018 года.

В прошлом сезоне на его счету 31 матчей во всех турнирах, 9 голов и 2 результативных передачи. В этом году футболист впервые был вызван в сборную России.

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Автор: Игорь Федоров
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