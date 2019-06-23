Зеленогорскую детскую поликлинику в Петербурге достроят в 2019 году

Санкт-Петербург, 23 июня. Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил до конца 2019 года завершить строительство Зеленогорского детского поликлинического отделения в Курортном районе и ввести объект в эксплуатацию.

Градоначальник поставил перед руководством учреждения и района задачу по ускорению темпов строительства объекта на улице Комсомольская. Также Беглов заявил о необходимости как можно скорее завершить реконструкцию шо­кового операционного отделения. После визита на объекты, в рамках которого глава города проинспектировал ход работ, он дал поручение выполнить все поставленные ранее задачи до конца текущего года.

Отметим, строительно-монтажными работами занимается ООО «Террикон». Заказчиком выступает СПб ГКУ «Фонд капитально­го строительства и реконструкции», подведомственное комитету по стро­ительству. Стоимость работ оценивается в 295,9 млн рублей.

К настоящему моменту поставленные задачи выполнены на 60%. В частности, произведены облицовка помещений керами­ческой плиткой, монтаж сетей связи, отсыпка щебнем территории бла­гоустройства, монтаж системы вентиляции в подвале, шпатлевка оконных откосов и облицовка ступеней керамогра­нитной плиткой.