Пес спас оставленную матерью новорожденную девочку в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 июня. Пес спас покинутую матерью новорожденную девочку в Санкт-Петербурге.

Собака увлекла хозяина в малолюдную часть парка. Здесь мужчина нашел новорожденную девочку, которую оставила ее мать. По всей видимости, намеренно. Сотрудники Росгвардии, патрулировавшие парк, вызвали скорую помощь.

Ребенок испытывал кислородное голодание, но медикам удалось спасти ее жизнь. Сейчас девочка вне опасности. Мать новорожденной разыскивают полицейские.

Газета.ru уточняет, что девочка родилась примерно за три часа до того, как была обнаружена в кустах. Ранее сообщалось, что собака спасла восемь человек в горящем бараке в Московской области.