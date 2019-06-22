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Смотровые площадки с биноклями появились в Петербурге

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Смотровые площадки с биноклями появились в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 июня. Смотровые площадки с биноклями появились на Университетской набережной и стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге.

Корреспондент «Невских новостей» побывал на новых точках с биноклями и поинтересовался у жителей и гостей Северной столицы, нужны ли городу такие площадки. Петербуржцы с уверенностью заявили, что такие площадки, безусловно, нужны, так как позволяют насладиться панорамными видами через линзы бинокля.

Смотровые площадки с биноклями появились в Петербурге

«Приближает все. Интересно в принципе. Надо настроиться на то, что ты хочешь видеть и не разочаруешься», — поделились гости Санкт-Петербурга.

Отметим, новые туристические площадки с биноклями появились в нескольких точках, в том числе на набережных лейтенанта Шмидта, Макарова и Университетской, а также стрелке Васильевского острова. Стоит отметить, что иногда нужно подождать, так как собираются очереди из желающих насладиться видами Северной столицы.

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Автор: Сергей Петров
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