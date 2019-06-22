Полиция Петербурга начала проверку фальсификаций подписей после заявления Беглова

Санкт-Петербург, 22 июня. Полиция Петербурга проверит информацию о фальсификации подписей за выдвижение градоначальника Александра Беглова в губернаторы.

Накануне руководитель Северной столицы подал заявление в правоохранительные органы с просьбой проверить эти сведения. Поводом для беспокойства послужил появившийся в соцсетях ролик, в котором якобы сотрудники бюджетных учреждений в администрации Выборгского района заполняют подписные листы за выдвижение Беглова. Сам же врио губернатора заявил, что его штаб не имеет никакого отношения к происходящему на видео, передает портал «Невские новости».

«Делать выводы пока преждевременно», — отметили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ранее штаб в поддержку Беглова заявил, что сбор подписей за выдвижение политика на пост губернатора уже завершен. Чиновник собрал необходимое количество голосов для регистрации в избиркоме. Сам Беглов, комментируя появление видео, заявил, что это «либо провокация, либо злой умысел, либо глупость». Напомним, что выборы губернатора Петербурга состоятся 8 сентября 2019 года, в единый день голосования.