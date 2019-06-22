Беглов передал московскому парку «Патриот» горсть земли с братского захоронения

Санкт-Петербург, 22 июня. Глава Петербурга Александр Беглов передал горсть земли, собранной со 151-го братского захоронения на Пискаревском кладбище, для московского парка «Патриот».

Временно исполняющий обязанности губернатора Северной столицы принял участие в военно-патриотической акции «Горсть памяти». Мероприятие прошло у Вечного огня на Пискаревском кладбище в субботу.

Градоначальник передал на церемонии горсть земли историко-мемориальному комплексу Главного храма Вооруженных сил РФ в Москве в парке «Патриот» для увековечивания памяти воинов, сообщили «Невские новости».