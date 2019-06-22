Беглов возложил цветы к монументу Мать-Родина в День памяти и скорби

Санкт-Петербург, 22 июня. Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов возложил венки к памятнику Мать-Родина.

В День памяти и скорби градоначальник пришел на Пискаревское мемориальное кладбище, чтобы возложить цветы к монументу Мать-Родина, который установили в память о ленинградцах, погибших во время блокады. Об этом пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин в День памяти и скорби возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.

Напомним, 22 июня 1941 года считается началом Великой Отечественной войны — фашистская Германия вторглась на территорию СССР. Жертвами кровопролитной войны стали больше 26 миллионов человек. В День памяти и скорби в России приспускаются флаги, а на телевидении и в учреждениях культуры отменяются развлекательные программы и мероприятия.