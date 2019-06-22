Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Беглов возложил цветы к монументу Мать-Родина в День памяти и скорби

215
0 Оставить комментарий

Беглов возложил цветы к монументу Мать-Родина в День памяти и скорби

Санкт-Петербург, 22 июня. Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов возложил венки к памятнику Мать-Родина.

В День памяти и скорби градоначальник пришел на Пискаревское мемориальное кладбище, чтобы возложить цветы к монументу Мать-Родина, который установили в память о ленинградцах, погибших во время блокады. Об этом пишут «Невские новости».

Беглов возложил цветы к монументу Мать-Родина в День памяти и скорби

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин в День памяти и скорби возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.

Напомним, 22 июня 1941 года считается началом Великой Отечественной войны — фашистская Германия вторглась на территорию СССР. Жертвами кровопролитной войны стали больше 26 миллионов человек. В День памяти и скорби в России приспускаются флаги, а на телевидении и в учреждениях культуры отменяются развлекательные программы и мероприятия. 

infox - new
Автор: Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров