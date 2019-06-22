Гараж под аркой исторического дома в Петербурге отобрали у Шнурова

Санкт-Петербург, 22 июня. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, известный как Шнур, переделал арку исторического дома под гараж, сообщили СМИ. Однако позже импровизированный гараж убрали.

Музыкант обустроил гараж в сквозной арке дома с «Мозаичным двориком» на улице Чайковского, 2. Соседи артиста обратили внимание на то, что старые деревянные двери оборудованы автоматической системой открывания, а с внутренней стороны были установлены глухие металлические ставни и камеры видеонаблюдения. Кроме того, очевидцы видели, как из арки-гаража выезжает BMW 750, который принадлежит Шнурову.

Как сообщила «Фонтанка» со ссылкой на представителя Шнурова, ставни установили в арке для спокойствия жильцов. По их словам, фанаты атакуют музыканта и ведут себя вызывающе у его окон, что, мол, раздражает жильцов. Однако соседи исполнителя не оценили подобный «захват» собственности и напомнили о наличии других арок, которые позволяют проникнуть во двор.

Необычным гаражом в охранном доме уже заинтересовался петербургский комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Как отмечает «Майка 78», после жалоб соседей у Шнурова все же отобрали импровизированный гараж — представители популярного исполнителя демонтировали ворота, которые закрывали сквозной проход через арку.