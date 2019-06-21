Беглов обратился в правоохранительные органы после провокации с «фальсификацией»

Санкт-Петербург, 21 июня. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился в правоохранительные органы в связи с появлением провокационного видео в Сети. Глава города подчеркнул, что его штаб не имеет никакого отношения к происходящему на кадрах видеозаписи.

В комментарии telegram-каналу «Mash на Мойке» врио губернатора рассказал, что ему уже сообщили о провокации.

«Я хочу заявить официально, что мой штаб общественной поддержки не имеет к этому никакого отношения. Я обращаюсь к правоохранительным органам, чтобы они разобрались, что это такое. Либо это провокация, либо это злой умысел, либо это какая-то глупость», — сказал Александр Беглов.

Ранее представители оппозиции попытались устроить провокацию в отношении команды Беглова. В Сети была распространена видеозапись крайне сомнительного происхождения. На ней запечатлена якобы фальсификация подписей в поддержку кандидатуры Александра Беглова на выборах губернатора города в одном из районов Северной столицы.

Напомним, Александр Беглов выдвинул свою кандидатуру на губернаторские выборы как самовыдвиженец. Чтобы зарегистрироваться в избиркоме, ему необходимо собрать подписи минимум 2% избирателей Петербурга. Предвыборная кампания стартовала в Северной столице 1 июня.

СМИ сообщали, что жители Выборгского и Калининского районов Петербурга активно оставляют свои подписи в поддержку врио главы города. Предварительно отдать свой голос за Александра Беглова можно на специальных стойках, расположенных в вестибюлях станций метро и в торговых центрах. Также сообщалось, что некоторые петербуржцы не только ставят подписи, но и фотографируются у именных стоек, чтобы продемонстрировать свою гражданскую позицию в Сети.