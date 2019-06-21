Петербуржцы активно оставляют подписи за Беглова на станции «Гостиный двор»

Санкт-Петербург, 21 июня. Жители Санкт-Петербурга активно оставляют свои подписи на специальной стойке, установленной в вестибюле метро «Гостиный двор», в поддержку кандидата на пост губернатора города Александра Беглова.

«Гостиный двор» является одной из станций, где активисты собирают подписи за главу города. В вестибюле граждане оживленно обсуждают предстоящие выборы и задают вопросы волонтерам.

Один из горожан рассказал, что внимательно наблюдает за деятельностью врио губернатора и отмечает большой объем проделанной им работы по улучшению Северной столицы. Он назвал большим плюсом активную деятельность Беглова, пишут «Невские новости».

«Всегда видно, что он что-то делает. Я считаю, что такой человек поднимет наш город гораздо выше, чем он есть сейчас», — отметил петербуржец.

При этом и сами активисты, которые проводят сбор подписей, выступают за то, чтобы Беглов остался на посту градоначальника.

Напомним, предвыборная кампания стартовала в Петербурге 1 июня. Беглов пошел на выборы как самовыдвиженец, что технически гораздо сложнее, чем выдвижение от партии. Для того, чтобы получить допуск для участия его кандидатуры в голосовании, самовыдвиженцу нужно не только пройти муниципальный фильтр, но также и собрать за месяц подписи 2% избирателей — свыше 76 тысяч человек.

Приемная врио губернатора откроется 24 июня. Петербуржцы смогут обратиться туда со всеми вопросами, предложениями и пожеланиями.

В середине марта Беглов завел официальную страницу во «ВКонтакте». С того момента поступило порядка 21 тысячи вопросов и предложений от жителей Петербурга. Глава города подчеркнул, что к просьбам в соцсетях необходимо относиться серьезно и ответственно. Градоначальник пообещал чиновникам «спрашивать со всей строгостью» по итогам работы с обращениями.