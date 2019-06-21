Беглов оценил инновационные проекты завода «Алмаз» в кораблестроении

Санкт-Петербург, 21 июня. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил судостроительное предприятие «Алмаз», где ознакомился с его инновационными проектами в кораблестроении и условиями труда для сотрудников. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Во время визита глава Северной столицы оценил технологии, применяемые на предприятии, которые, по его словам, соответствуют самым высоким стандартам.

«Сегодня предприятие снабжено заказами на восемь лет вперед, и именно такие наукоемкие производства формируют основу новой экономики Санкт-Петербурга», — указал градоначальник.

Беглов также пообщался с сотрудниками предприятия и ответил на интересующие их вопросы. В частности, они касались развития коммунального хозяйства и социальной сферы. Глава Северной столицы заверил, что меры поддержки семей будут расширены, а школ и детских садов со временем станет больше.

По словам Беглова, поддержка промышленности и ее развитие, прежде всего высокотехнологичных производств, была и остается одним из приоритетов улучшения города, передают «Невские новости».

Судостроительная фирма «Алмаз» — это завод в Санкт-Петербурге, специализирующийся на военном и гражданском судостроении. Предприятие не только выпускает конкурентоспособную продукцию, но и создает достойные условия для сотрудников. На заводе трудятся более тысячи человек, причем большая часть из них моложе 40 лет.

Как сообщал в пятницу корреспондент Федерального агентства новостей, глава Петербурга также проинспектировал ход строительства продолжения проспекта Ветеранов на участке от улицы Пионерстроя до пересечения с проспектом Буденного. Градоначальник распорядился к 1 сентября открыть участок Богатырского проспекта от Байконурской улицы до улицы Гаккелевской.

Ранее глава Петербурга на совещании в Смольном обсудил с членами правительства выполнение госпрограммы по содействию занятости населения. В городе организовали 211 рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также ведется активная работа по переподготовке граждан и повышению квалификации.