Петербуржцы активно поддерживают кандидатуру Беглова в губернаторы на «Проспекте Просвещения»

Санкт-Петербурга, 21 июня. Жители Выборгского и Калининского районов Петербурга активно оставляют свои подписи в поддержку Александра Беглова, который является кандидатом в губернаторы Северной столицы.

Петербуржцы подходят к специальным стойкам «Александр Беглов — в интересах Петербурга», которые расположены на станциях метро и в торговых центрах, и выражают свою поддержку градоначальнику. Примечательно, что некоторые петербуржцы не только ставят подписи, но и фотографируются у именных стоек, чтобы продемонстрировать свою гражданскую позицию в Интернете.

Активисты собирают подписи на станциях метро и в торговых комплексах Петербурга. Волонтеры в брендированной форме получают отклики людей разных возрастов. Чтобы не было никаких сомнений, жители Северный столицы, помимо подписей, оставляют свои паспортные данные.

Стоит отметить, что Беглова поддерживают и молодые активисты, которые добровольно согласились принять участие в сборе подписей.

«Эта работа мне нравится. Сейчас все стало немного спокойнее, но поначалу надо было работать очень активно, людей было много. Это общественная работа, она мне по душе», — приводят «Невские новости» слова активистки Анны, которая собирает подписи в поддержку Беглова на станции метро «Проспект Просвещения».

Беглов выдвинул свою кандидатуру на губернаторские выборы как самовыдвиженец. Ему необходимо собрать подписи минимум двух процентов избирателей, чтобы зарегистрироваться в избиркоме. А это значит, что нужно получить поддержку 76 тысяч петербуржцев. Более того, собрать подписи самовыдвиженцы должны за месяц.