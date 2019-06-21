Петербуржцы активно ставят подписи в поддержку Беглова

Санкт-Петербург, 21 июня. Сбор подписей в поддержку кандидата на пост губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова активно идет в городе. Предварительно отдать свой голос за врио главы Северной столицы можно на специальных стойках, расположенных в вестибюлях станций метро и в торговых центрах.

Предвыборная кампания стартовала в Петербурге 1 июня. Беглов пошел на выборы как самовыдвиженец, что технически гораздо сложнее, чем выдвижение от партии. Для того, чтобы получить допуск для участия его кандидатуры в голосовании, самовыдвиженцу нужно не только пройти муниципальный фильтр, но также и собрать за месяц подписи 2% избирателей — свыше 76 тысяч человек.

Беглова, который уже проявил себя в работе по улучшению города и его инфраструктуры, активно поддерживают петербуржцы. Люди разных возрастов охотно откликаются на предложения активистов поставить свои подписи в поддержку действующего главы города. При этом сами волонтеры признаются, что также выступают за то, чтобы Беглов остался на посту градоначальника, пишут «Невские новости».

Приемная врио губернатора откроется 24 июня. Петербуржцы смогут обратиться туда со всеми вопросами, предложениями и пожеланиями.

Напомним, глава Северной столицы на встрече с жителями Курортного района в администрации Сестрорецка 25 мая объявил о своей готовности баллотироваться на пост губернатора. Беглов пообещал продолжать работу на благо города, чтобы все задуманные проекты удалось реализовать.

Главной задачей городских властей врио главы Петербурга назвал ремонт и строительство дорог. Он подчеркнул, что при планировании бюджета на будущий год необходимо учесть средства на решение этого вопроса.

Стоит отметить, что градоначальник не только проводит активную работу в Петербурге, но и оперативно отвечает на просьбы жителей Северной столицы. Для этого Беглов завел страницу в социальной сети «ВКонтакте», где публикует актуальную информацию о преобразованиях в городе на Неве.

С момента открытия аккаунта Беглову поступило порядка 21 тысячи вопросов и предложений от жителей Петербурга. Глава города подчеркнул, что к обращениям в соцсетях необходимо относиться серьезно и ответственно. Градоначальник пообещал чиновникам «спрашивать со всей строгостью» по итогам работы с обращениями.