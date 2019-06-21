Синоптики рассказали о погоде в Петербурге на выходных

Санкт-Петербург, 21 июня. В Северной столице России на выходных будет стоять солнечная теплая погода, сообщает Гисметео.

Гроза пройдет в ночь на 22 июня. В субботу выглянет солнце, к вечеру усилится ветер до 18 метров в секунду. Атлантический антициклон повлияет на погоду, отметится рост атмосферного давления до 761 мм ртутного столба.

23 июня ветер стихнет, столбики термометров поднимутся до отметки 20 градусов тепла. Небо будет чистым и безоблачным, пишет издание «Свободная пресса».