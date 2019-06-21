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Теннисный клуб оказался владельцем зловонной трубы на Суздальском озере

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Теннисный клуб оказался владельцем зловонной трубы на Суздальском озере

Санкт-Петербург, 21 июня. Городской комитет по природопользованию Петербурга провел проверку на Суздальских озерах. Был найден владелец зловонных канализационных стоков.

Петербургские власти сообщили, что трубу с бытовым стоками раскопали. На территории ООО «Теннисный клуб Озерки» стояла заглушка.

Представители клуба признали вину в сливе канализации на берег Суздальских озер. Надзорные органы нашли целый ряд нарушений.

«Выявили источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, которые использовались в теннисном клубе без инвентаризации», — сказал собеседник из комитета, его слова цитируют «Невские новости».

Ранее местные жители пожаловались на зловоние на Эриванской улице. Здесь появилась незаконная свалка, канализационные воды через почву попадали в озеро.

Пресс-секретарь главы Петербурга Инна Карпушина сообщила ранее, что после обращения местной жительницы к Александру Беглову в кратчайшие сроки демонтировали заборы на Суздальских озерах.

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Автор: Ирина Селезнева
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