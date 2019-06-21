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Авария парализовала движение транспорта на КАД в Петербурге

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Авария парализовала движение транспорта на КАД в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 июня. Серьезное ДТП с участием нескольких легковых автомобилей произошло на внешней стороне КАД в Петербурге, сообщили очевидцы происшествия.

Авария произошла днем 21 июня у Шафировского проспекта. По словам водителей, на данном участке после ДТП образовался большой затор.

Авария парализовала движение транспорта на КАД в Петербурге

На фото видно, что два автомобиля получили сильные повреждения. Информация о пострадавших уточняется, пишут «Невские новости».

Это не первое ДТП, которое парализует движение транспорта на КАД. В середине июня на кольцевой произошло ДТП с участием шести автомобилей.

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Автор: Ирина Селезнева
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