Форум государственного управления стартовал в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 июня. В Президентской библиотеке имени Ельцина в Петербурге стартовал четвертый международный форум «Государственное управление: роль граждан в построении цифрового государства», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ведущие политики, эксперты, чиновники обсудят вопросы цифровизации государственного управления в России. Они разберут модели, инструменты электронного государственного управления.

На форум приехали представители Беларуси, Венгрии, Германии, Индии, Италии, Китая, Казахстана, Македонии, Сирии, Таджикистана, Турции, Нидерландов, Норвегии, Польши, Узбекистана, Франции, Эстонии, Южной Кореи. Организатором форума выступила Российская Академия народного хозяйства и государственной службы.

«Общество давно готово к цифровизации. Почему раньше проваливались все государственные программы? Потому что не было обратной связи с населением. Но теперь есть, и нам нужен прорыв. И чтобы он произошел, необходимо принять почти 100 соответствующих законов», — прокомментировал глава РАНХиГС Владимир Шамахов.