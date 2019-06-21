Беглов проверил строительство продолжения проспекта Ветеранов

Санкт-Петербург, 21 июня. Глава Петербурга Александр Беглов проинспектировал ход строительства продолжения проспекта Ветеранов на участке от улицы Пионерстроя до пересечения с проспектом Буденного, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Градоначальник распорядился к 1 сентября открыть участок Богатырского проспекта от Байконурской улицы до улицы Гаккелевской. Автомобилисты неоднократно жаловались, что на этом участке общественный транспорт регулярно стоит в пробках.

Петербургские власти нашли надежного подрядчика, который завершит строительство Богатырского проспекта. Об этом Беглов рассказал во время инспекции строительства продолжения проспекта Ветеранов.

Работы начались в феврале текущего года. Здесь появится четырехполосная дорога протяженностью 2,3 км с разделительной полосой шириной 3 метра.

Для велосипедистов оборудуют отдельные дорожки, для горожан благоустроят территорию. Продолжение проспекта Ветеранов поможет соединить с дорожной сетью строящийся с Красносельском районе микрорайон.

Генподрядчиком выступает компания «Возрождение», цена государственного контракта составила 970,587 млн рублей. Все работы должны завершить до 20 декабря 2020 года.

Ранее сообщалось, что Беглов побывал в Кронштадте на торжественном вручении дипломов выпускникам Военно-морской академии имени Кузнецова.