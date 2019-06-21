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Беглов проверил строительство продолжения проспекта Ветеранов

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Беглов проверил строительство продолжения проспекта Ветеранов

Санкт-Петербург, 21 июня. Глава Петербурга Александр Беглов проинспектировал ход строительства продолжения проспекта Ветеранов на участке от улицы Пионерстроя до пересечения с проспектом Буденного, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Градоначальник распорядился к 1 сентября открыть участок Богатырского проспекта от Байконурской улицы до улицы Гаккелевской. Автомобилисты неоднократно жаловались, что на этом участке общественный транспорт регулярно стоит в пробках.

Петербургские власти нашли надежного подрядчика, который завершит строительство Богатырского проспекта. Об этом Беглов рассказал во время инспекции строительства продолжения проспекта Ветеранов.

Беглов проверил строительство продолжения проспекта Ветеранов

Работы начались в феврале текущего года. Здесь появится четырехполосная дорога протяженностью 2,3 км с разделительной полосой шириной 3 метра.

Для велосипедистов оборудуют отдельные дорожки, для горожан благоустроят территорию. Продолжение проспекта Ветеранов поможет соединить с дорожной сетью строящийся с Красносельском районе микрорайон.

Беглов проверил строительство продолжения проспекта Ветеранов

Генподрядчиком выступает компания «Возрождение», цена государственного контракта составила 970,587 млн рублей. Все работы должны завершить до 20 декабря 2020 года.

Ранее сообщалось, что Беглов побывал в Кронштадте на торжественном вручении дипломов выпускникам Военно-морской академии имени Кузнецова.

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Автор: Денис Машкин
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